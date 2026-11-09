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Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato così l'ultima giornata di Serie A e anche la vittoria dell'Inter contro il Como: "Un po’ di numeri alla Mario Sconcerti anche - se non soprattutto - per rendere omaggio a uno degli ultimi giornalisti (analisti) sportivi autorevoli che ho avuto la fortuna di incrociare in quella che è diventata una valle di lacrime: la sua morte, nel dicembre di quattro anni fa, ha prodotto un vuoto significativo dentro il mestiere. Numeri, dicevo, i più elementari ma anche i più eloquenti. Rispetto all’undicesima giornata dello scorso anno la situazione è decisamente cambiata: tre squadre hanno un punteggio superiore a quello della primatista - meglio, delle primatiste - del 2025. Lazio, Inter e Roma si ritrovano abbondantemente sopra quota 24: Gattuso ha quasi raddoppiato il bottino della Lazio di Sarri, passando da 15 a 29, il miracolo è tutto suo; Chivu ne ha quattro più di sé stesso e Gasperini 3. Amorim è due sopra il Milan di Allegri e ha raggiunto la misura che permise a Inter e Roma di guidare la classifica.

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Il Como, che ieri ha subìto la sesta sconfitta in sette confronti con l’Inter, confermandone la superiorità, ha comunque 5 punti in più che valgono verosimilmente il doppio, dal momento che la squadra è impegnata, peraltro con notevole successo, anche in Champions. La conclusione è semplicissima: la distanza tra le big, o presunte tali, e il resto della compagnia è aumentata, lo si nota anche sul campo dove la qualità dei giocatori e il peso delle assenze fanno sempre più la differenza. Seguendo Napoli-Lazio e Inter-Como, ad esempio, ho segnalato l’imbarazzante divario tecnico, sul piano della precisione dei passaggi, tra i giocatori di Allegri e quelli delle tre avversarie: e poi dicono che «le squadre di Max non fanno due passaggi di fila». La circolazione della palla, nel Napoli, quando non interessa De Bruyne, McT o Lobotka, assente, è simile a quella del traffico cittadino.

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La vittoria, netta, dell’Inter sul Como sorprende gli improvvisati e gli incompetenti: il primo a celebrare giustamente la forza dei nerazzurri è stato, e a più riprese, proprio Fabregas che, oltretutto, da settimane ha introdotto i suoi al doppio impegno. Un altro dato sorprendente è la produttività di questa Roma, che subisce più gol, ma ne ha realizzati 19 di più. Della bipolarità della Juve si occupa con la solita lucidità Polverosi in queste pagine: io preferisco indicare i giocatori e gli allenatori che hanno segnato la prima porzione di campionato: Gattuso e Alvini su tutti tra le guide, Malen, Raimondo, Cambiaghi, Baturina, Thuram, Isaksen, Frattesi e Moreira tra i giocatori. Continuo a non digerire il salto fin troppo radicale da Rocchi a Orsato che in fondo rispecchia le caratteristiche comportamentali dei due designatori. Non si passa in pochi mesi da un eccesso all’altro, da tutto a poco o niente, dall’abuso del Var al disuso della tecnologia. Il calcio dev’essere uno e non condizionabile dalle mode del momento".