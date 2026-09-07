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L'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato l'episodio contestato dall'Inter con il tocco di mano di Lobotka in area di rigore non sanzionato dal direttore di gara.

"Io vi faccio vedere tutte le immagini. Non sono molte le immagini che sono a San Siro, perché sono solamente cinque ed è molto strano, molto molto molto strano, eh. Però possiamo capire se il braccio è punibile. Assolutamente sì, perché si alza, si alza e va verso il pallone. C'è distanza tra la mano, il pallone e il petto di Barella. Attenzione a questo pallone che sta andando verso l'esterno del campo. Improvvisamente si ferma e dove va? Sul petto di Barella. Ognuno può pensare cosa, non ci sono certezze, però il pallone usciva, lì usciva. Quindi non c'è nessun dubbio su questo episodio".