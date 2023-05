Inter Women, Chawinga: “Buon risultato. Primo pareggio, ora vogliamo vincere”

L'attaccante nerazzurra è andata a segno in occasione del match pareggiato per 2-2 sul campo della Juventus

Tabitha Chawinga, attaccante dell'Inter Femminile, è andata ancora a segno in occasione del match pareggiato per 2-2 sul campo della Juventus. Queste le sue parole a fine partita ai microfoni di Inter TV: "È stata una buona partita. Ringrazio le mie compagne di squadra, abbiamo provato a vincere, è la seconda volta che pareggiamo con loro. Un buon risultato. Aver segnato è una cosa buona per me e per la squadra. Sappiamo tutti che la Juventus è una squadra forte, ma anche noi lo siamo.