Fichajes – Chelsea, si cerca un acquirente per Ziyech: nuovo affare con l’Inter?

Arrivato al Chelsea nell'estate del 2020 per 40 milioni di euro, Hakim Ziyech non è riuscito a dimostrare in maglia Blues tutte le sue qualità, finendo in fondo alle gerarchie di Lampard prima, di Tuchel poi e infine di Potter. Un investimento che non ha dato i frutti sperati, tanto che ora il club inglese cerca acquirenti per il fantasista marocchino.