"Provedel ha la mia considerazione e stima, lo reputo un portiere che ci darà una mano importante in questa stagione": lo dice il tecnico dell'Inter Cristian Chivu alla vigilia della partita contro il Bologna. L'allenatore parla poi di come invertire la tendenza in Champions .

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"Sono il primo a dover cambiare - ammette -, spiegare e fare le cose meglio. In campo posso controllare poco, ma posso essere più incisivo e determinato nel dire cosa fare e quando. Non posso stravolgere troppo, devo organizzare meglio e avere l'energia giusta, trovando la motivazione giusta per fare determinate cose. C'è solo da migliorare piccoli dettagli che faranno la differenza".