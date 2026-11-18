"I risultati degli ultimi due anni sono anche l'effetto di aiuti da parte dello Stato che non sono più arrivati. Sia giusto o non giusto, ma quelle risorse favorivano la nostra competitività a livello internazionale". Lo ha detto Giorgio Chiellini, direttore delle relazioni istituzionali e sportive della Juventus, riferendosi alle prestazioni delle squadre italiane a livello internazionali.

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"È difficile competere con certe squadre e la forbice non diminuirà nei prossimi anni. Le favorite per la Champions League sono sicuramente Barcellona e Paris Saint-Germain, che hanno dimostrato di più negli ultimi anni. Se a queste aggiungiamo anche Bayern Monaco e Real Madrid il gap diventa incolmabile", ha sottolineato Chiellini, intervenendo all'inaugurazione a Bruxelles dello 'Juventus Fan Club European Union'.