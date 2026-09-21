Mister Chivu è arrivato a Lissone assieme a Gattuso per partecipare all'incontro con Orsato, neo designatore degli arbitri

Eva A. Provenzano
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Oggi a Lissone il primo incontro tra i vertici arbitrali e i club. Per l'Inter c'è Cristian Chivu: il mister è arrivato insieme a Gattuso nel centro e con loro c'erano anche Abate, Amorim, Palladino, Pinzi, De Rossi, Fabragas, Aquilani e Spalletti tra gli altri. Manca Allegri che ha mandato Landucci.

Orsato ospite in tv

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Al tavolo dei relatori presente il designatore Orsato e il direttore tecnico Messina. Da quanto riporta La Gazzetta a prendere parola è stato subito Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A che ha detto: «Oggi è un incontro per scambio di opinioni e informazioni perché sappiamo tutti che lo scopo è trovare uniformità e chiarezza. Se mi piace la nuova linea? Come tutte le cose nuove serve tempo, hanno le loro criticità e l’abbiamo visto, ma nessuno zero a zero in cinque giornate e tempi più alti di gioco certamente fanno bene allo spettacolo. Certamente bisogna recuperare su alcuni punti per fare meglio: sbagliano i gol gli attaccanti e insomma questa nuova linea mi piace ma qualcosa va un po’ affinato…”. Poi, ecco Luciano Spalletti che entra velocemente. “Se mi piace la nuova linea? Sì…».

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(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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