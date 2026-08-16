VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Un'altra partita amichevole verso l'obiettivo dichiarato di Cristian Chivu. Lo ha detto a inizio stagione che il suo intento era quello di valorizzare Diouf come esterno e ci sta lavorando su. Il giocatore ha chiesto tempo, pubblicamente, ma sta cercando di accorciarli e di mettersi a disposizione per trovare lo spazio che ritiene di meritare nell'Inter. E allora anche ieri nella gara contro il Betis Siviglia ha cercato di mettersi in mostra.

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La Gazzetta dello Sport, nella sua analisi della partita, lo ha definito il più ispirato di tutta la compagnia. "Contro il Betis, squadra dalla tecnica insidiosa che giocherà la Champions, Diouf ha confermato la vena buonissima. Il nuovo ruolo da esterno destro inizia a piacergli, dal suo mancino che si accentra nascono i pericoli del primo tempo: la crescita è benedetta da Chivu, a maggior ragione adesso che da quel lato cresce la concorrenza con l’aggiunta di Spence".

Ieri il giocatore è stato ufficializzato e ha detto di non vedere l'ora di farsi conoscere dal popolo nerazzurro che però ha visto brillare nella preseason il ragazzo francese che si era visto nel finale della scorsa stagione. E si è messo a ben sperare.