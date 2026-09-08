Ha risposto, anche se col sorriso, al suo ex allenatore. Cristian Chivu in conferenza stampa non si è tirato indietro e la sua risposta a José Mourinho è stata da manuale del perfetto comunicatore, evidentemente ha avuto un buon maestro proprio nello Special One. "La vera domanda è se lui avrebbe voluto che l’Inter vincesse la Champions League".

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"Cristian Chivu piazza così la stoccata all’indirizzo del suo maestro José Mourinho. La partita tra Real Madrid e Inter vive anche sul rapporto tra i due allenatori: un nervo scoperto, come conferma la risposta stizzita dello Special One a chi gliene chiede conto".

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"La replica dell’allievo si nasconde tra le parole al miele, di prassi in queste circostanze. Una stima che affonda le sue radici nelle due stagioni coronate dal trionfo conquistato 16 anni fa proprio sul campo del (vecchio) Santiago Bernabéu, ma che negli anni ha patito crepe. La più evidente nella scorsa stagione: Mou, senza citare Chivu, si disse sorpreso di «vedere allenatori senza storia cui viene data la possibilità di allenare le squadre più importanti al mondo». Cristian, senza fare riferimento diretto a José, alla prima occasione utile parlò di «rumore dei nemici e degli amici». La vis polemica, quantomeno, il romeno l’ha mutuata dal portoghese", sottolinea Tuttosport.

(Tuttosport)