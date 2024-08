È iniziato con un pareggio il campionato dell'Inter. Sul campo del Genoa, divenuto un vero e proprio tabù negli ultimi anni, la squadra di Simone Inzaghi ha impattato contro quella di Gilardino. "Il pareggio contro il Genoa non cambia la mia opinione: per me i nerazzurri sono ancora i favoriti per la vittoria finale del campionato. Un po’ tutte le “big”, ad eccezione della Juventus, hanno perso dei punti in questa prima giornata. Penso che, contrariamente all’anno scorso, sarà una bella lotta fino all’ultima partita; la concentrazione e gli stimoli dovranno essere presenti fino alla fine, poiché ogni punto peserà tanto nelle sorti finali delle squadre in gara", esordisce l'ex Inter Massimo Ciocci intervistato da Oggisportnotizie.it.