C'è un aspetto nel calcio moderno che rischia di perdersi: il mestiere di difendere
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C'è un aspetto nel calcio moderno che rischia di perdersi: il mestiere di difendere. È questa la riflessione di Stefano Colantuono, intervenuto ai microfoni della trasmissione Tutti Convocati. "Coi difensori si è perso un po' il lavoro preventivo, le coperture, quando devi scappare, devi scappare...".
"Un allenatore mi diceva voi dovete essere negativi, sempre pronti alla disgrazia, sempre pronti a poter prendere gol. Non si sa più difendere? Si è persa un po' di attenzione. Oltre alla fase difensiva ai difensori si chiede qualcosa in più, si è persa un po' l'attitudine a difendere. Ai miei tempi si marcava a uomo, seguivi il tuo avversario per tutto il campo, un duello continuo".
(Tutti Convocati)
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