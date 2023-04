Collovati: “Ottima Fiorentina. L’Inter si deve interrogare sugli errori di Lukaku e…”

Fulvio Collovati , intervistato da Viola News, ha parlato così della vittoria della Fiorentina contro l'Inter a San Siro: "Una partita bellissima vinta anche meritatamente dalla Fiorentina con l'Inter che si deve interrogare per i suoi errori in attacco a cominciare dall'errore macroscopico di Lukaku sulla linea di porta, ho visto ottime incursioni di Dumfries ma un centrocampo in difficoltà"

"La Fiorentina è uscita sempre bene senza troppe difficoltà. Dopo tre sconfitte di fila in campionato non vorrei essere Inzaghi. La Fiorentina alla grande, stimo molto Italiano che mi aveva detto che il periodo buio era solo per la mancanza di gol. Ho visto un Igor stratosferico che giocava in difesa e a centrocampo, poi ha lasciato in panchina Amrabat, Barak per ruotare, ma chiunque entra gioca allo stesso modo degli altri. Complimenti a Italiano".