Big match per l'Inter di Cristian Chivu in questo weekend: a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas dopo lo strabiliante 9-1 in Champions
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Big match per l'Inter di Cristian Chivu in questo weekend: a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas dopo lo strabiliante 9-1 in Champions League col Lens.
Ma come finirà la sfida di domenica alle 18? Riccardo Trevisani, ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, ha espresso così il suo pronostico.
"Inter-Como finisce uno, uno secco sì", ha dichiarato in modo netto e deciso il commentatore: per lui vittoria sicura dei nerazzurri.
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