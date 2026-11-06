Big match per l'Inter di Cristian Chivu in questo weekend: a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas dopo lo strabiliante 9-1 in Champions

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Big match per l'Inter di Cristian Chivu in questo weekend: a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas dopo lo strabiliante 9-1 in Champions League col Lens.

Bastoni
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Ma come finirà la sfida di domenica alle 18? Riccardo Trevisani, ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, ha espresso così il suo pronostico.

Thuram
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"Inter-Como finisce uno, uno secco sì", ha dichiarato in modo netto e deciso il commentatore: per lui vittoria sicura dei nerazzurri.

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