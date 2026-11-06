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Arrivano novità importanti da Appiano Gentile dopo l'allenamento dell'Inter a due giorni dalla sfida contro il Como, l'ultima partita prima della sosta per le Nazionali in programma domenica alle 18 a San Siro.

Getty Images

Buone notizie dalla Pinetina perché Curtis Jones e John Stones hanno svolto l'intero allenamento in gruppo con i compagni e sono dunque a disposizione di Cristian Chivu per la sfida contro la squadra di Fabregas.

Confermati, invece, gli unici due assenti per Inter-Como: Lautaro Martinez e Luis Henrique non verranno convocati da Cristian Chivu ma torneranno disponibili dopo la sosta per le Nazionali.

(Sky Sport)