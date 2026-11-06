GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Mauro Icardi vuole tornare nel calcio italiano e la Juventus è attualmente l'opzione più concreta per il mercato di gennaio. Ne è sicuro TycSports, che oggi si espone così sul futuro del centravanti accostato anche all'Inter nelle ultime settimana: "L'attaccante argentino, svincolato da giugno, non esclude nemmeno l'Inter ed è disposto ad accettare uno stipendio ridotto.

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L'interesse della Juventus si è intensificato dopo le dichiarazioni di Marotta (che hanno chiuso la porta a Icardi, ndr). Luciano Spalletti, allenatore della Vecchia Signora, conosce bene Icardi, avendolo allenato durante il suo periodo migliore all'Inter.

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Secondo le indiscrezioni di mercato, il tecnico non è del tutto soddisfatto dei rinforzi offensivi di questa stagione, tra cui Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. Inoltre, il club torinese ha approvato un aumento di capitale di 250 milioni di euro, parte dei quali sarebbero destinati agli acquisti", si legge.