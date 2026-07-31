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L'anno in prestito al Marsiglia è stato una sorta di montagne russe per Benjamin Pavard. Alti, pochi, e tanti bassi per il francese che poco prima del Mondiale per Club aveva rotto con tutto l'ambiente interista. A un anno di distanza il difensore si è presentato in ritiro tirato a lucido per convincere Cristian Chivu e l'Inter a concedergli un'altra chance.

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"Oggi tornato a disposizione di Chivu per ricoprire il ruolo di quinto centrale, ma sempre sull’uscio qualora arrivi una proposta che accontenti l’Inter, intorno ai 12-15 milioni. Pavard si è presentato al meglio in ritiro per convincere club e Chivu a reintegrarlo, si sta comportando bene, però la sua situazione andrà monitorata per tutto il prossimo mese", sottolinea Tuttosport.

(Tuttosport)