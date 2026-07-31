Gli aggiornamenti di mercato di Sky Sport sulle possibili operazioni in entrata per l'Inter: focus su Romero e Jones
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Le parole di Chivu in conferenza stampa sono state piuttosto chiare: il tecnico nerazzurro si aspetta dei rinforzi che alzino il livello della squadra e la società è al lavoro per accontentarlo.
Come riportato da Sky Sport, l'Inter continua a seguire da vicino Curtis Jones, un profilo già monitorato dal club nerazzurro a gennaio 2026. Jones ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027 ed è un obiettivo dei nerazzurri che però non hanno fretta al momento.
Piace anche Cristian Romero, difensore del Tottenham. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, non c'è ancora un accordo con il Tottenham che chiede una cifra più alta di quanto si aspettino i nerazzurri.
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