Cesc Fabregas ha guidato il Como dalla Serie B alla Champions League in sole due stagioni e ha convinto Trevoh Chalobah a unirsi alla squadra nonostante l'interesse dell'Inter. "Ha avuto un ruolo fondamentale", ha detto il difensore intervistato dalla BBC. "Mi ha spiegato cosa voleva, come vede il club e come pensa che io possa inserirmi in questa squadra e come posso dare il mio contributo, grazie alla mia esperienza, alla mia fisicità e alle mie doti di leadership".

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"Non è stata una decisione presa dall'oggi al domani, è stata una scelta ponderata e difficile. Ma ho pensato, come ho detto, alla traiettoria di questo club e alla direzione che sta prendendo, e dopo aver parlato con l'allenatore, ho sentito il desiderio di far parte di questa storia. Sono davvero entusiasta di questo nuovo capitolo della mia bellissima storia, che ho vissuto finora".

(BBC)