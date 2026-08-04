Due nomi hanno stupito Maurizio Compagnoni nel ritiro estivo dell'Inter di Cristian Chivu: ecco le parole del giornalista a Sky Sport.
GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones
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