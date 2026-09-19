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Presente negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato di Roma-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. "Avevo un piccolo sospetto che si è rivelato infondato, che Gasperini potesse schierare Pisilli e non Soulé. Il fatto che scelga l'argentino potrebbe essere indicativo di come la vuole giocare Gasperini".

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Poi una battuta sull'attacco dell'Inter. "I nerazzurri hanno tre potenziali titolari in attacco, ma quando ci sono le partite decisive giocano sempre loro, Lautaro e Thuram. Le rimonte dei nerazzurri in campionato? Chivu potrebbe anche dire: "Se vinciamo queste partite partendo da 0-2, figuriamoci quando non avremo questi approcci sbagliati". Diciamo che in Italia te lo puoi permettere, in Europa no. L'Inter non può fare una Champions come quella dello scorso anno, è obbligata a fare una grande Champions e con questo non voglio dire che debba per forza arrivare in fondo. In campionato le reazioni dell'Inter sono state impressionanti. Pepo Martinez? Se fossi Chivu, l'errore che lo preoccupa è quello con l'Udinese, quello con il Real Madrid è una sciocchezza clamorosa che difficilmente ripeterà. Vediamo come va dopo la pausa di ottobre e prima della pausa di novembre, è lì che si deciderà".

(Sky Sport)