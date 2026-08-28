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Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sul cammino che attenderà l'Inter nella prima fase della Champions League 2026/27: "L'Inter può ambire all'accesso diretto agli ottavi di finale, per cui potrebbero bastare 16 punti — il condizionale, ovviamente, resta d'obbligo. A San Siro i nerazzurri hanno tre sfide in cui partono nettamente favoriti (Bruges, Shakhtar Donetsk e Stoccarda) e un'altra, contro il Liverpool, decisamente più insidiosa.

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Dieci punti in queste quattro partite sono alla portata dell'Inter. Altri sei o sette potrebbero arrivare dalle trasferte. Complicata ma ricca di fascino quella in casa del Real Madrid, con José Mourinho seduto sulla panchina avversaria. Abbordabile, pur con inevitabili insidie, la sfida in casa del Borussia Dortmund, già battuto a gennaio. Decisamente più agevoli le partite in casa di Feyenoord e Slovan Bratislava. La società ha messo a disposizione di Cristian Chivu una rosa ampia e di qualità, che garantisce competitività su più fronti. Sarà fondamentale evitare passaggi a vuoto, come quello nel ritorno a San Siro che l'anno scorso estromise l'Inter nel playoff contro il Bodø/Glimt".