"Quando le cose non andavano benissimo si diceva che all'Inter mancasse il famoso dribblatore, in realtà c'è Thuram, c'è Mkhitaryan, anche Calhanoglu e Barella sanno dribblare ma l'Inter non ne ha bisogno. È un 3-5-2 qualitativo, i braccetti partecipano al gioco e hanno tanta qualità, è una squadra completa, che sta bene, ha un'età media alta ma non siamo assolutamente a fine ciclo, è una squadra forte, è sempre stata la mia favorita"