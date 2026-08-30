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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha rilasciato queste dichiarazioni sull'Inter e sul mercato estivo dei nerazzurri:

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"Chivu ha l'imbarazzo della scelta, la società gli ha messo a disposizione una rosa molto forte. Curtis Jones mi piace molto, è un altro di quelli che deve fare il salto di qualità, anche perché ha faticato a trovare molto spazio nel Liverpool".

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"Può diventare un giocatore di livello internazionale. Nel piano di Chivu, credo che accanto a Calhanoglu e Barella il titolare possa essere lui".

(Fonte: Sky Sport)