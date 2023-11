GdS – Verso Atalanta-Inter: le novità sulle condizioni di Scalvini

Giorgio Scalvini punta l'Inter. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, che si è soffermata oggi sulle condizioni del difensore

Giorgio Scalvini punta l'Inter. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, che si è soffermata oggi sulle condizioni del difensore di Gian Piero Gasperini: "Ieri la squadra ha staccato, oggi la ripresa e la preparazione della sfida all’Inter vivranno soprattutto dei primi riscontri sulla lombalgia di Scalvini, che è tornata a materializzarsi a Empoli dopo che negli ultimi giorni la schiena gli aveva dato tregua. Oggi si inizierà a capire la reazione al giorno di riposo, anche con il conforto di un esame che stabilirà meglio la natura del problema. Ma c’è ottimismo per un recupero in vista dell’incrocio di sabato", si legge.