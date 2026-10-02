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Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il pareggio dell'Italia contro la Francia grazie al gol di Alessandro Bastoni: "Abbiamo fatto un passo nella stessa direzione di Bursa: questa partita ha un collegamento diretto. Parlavamo di test con avversari complicati, questo è stato superato: l'Italia ha sofferto e ci mancherebbe altro, però le grandi occasioni del primo tempo sono state azzurre e nel finale li abbiamo messi lì.

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Mancini ha trovato una filosofia di squadra, spesso i moduli però cambieranno: Kayode e Calafiori sono terzini, Palestra e Dimarco sono esterni. Io posso dirvi la mia idea? Io vedrei molto bene in certe partite un binario con Calafiori dietro e Dimarco davanti a lui: così lo liberi dalle necessità prettamente difensive e puoi liberare il suo cross. Bastoni ha avuto un annus horribilis: ed è piacevole segnalare quando uno finisce in fondo al pozzo come lui e si tira su.