Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò è tornato sulla brutta prestazione del Milan in Europa League e ha parlato della gara tra Inter-Como in programma oggi.

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"L’inaccettabile prestazione europea del Milan ha fatto dire ad Amorim «forse ho sbagliato anch’io qualcosa». Gli diamo un’idea: i due giorni di riposo concessi dopo il derby. Un premio che ha smentito la giusta postura di considerare la vittoria sull’Inter importante ma «normale» e ha interrotto per 48 ore, troppe, un circuito mentale in funzione. Okay, sbagliano pure gli allenatori: poi però devono riscattarsi, e il Genoa di oggi non è il rivale ideale per farlo".

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"L’Inter ha tamponato il crac del derby con la vittoria di Rotterdam, se batte ancora il Como riprende la velocità di crociera. Ma la parola chiave è «ancora», perché le freccette di Fabregas vanno ogni volta più vicine al bersaglio. Partitona".

(Corriere della Sera)