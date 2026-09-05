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Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il successo in rimonta dell'Inter contro il Napoli: "Secondo me il gol decisivo di questa partita è stato l'1-2 di Lautaro, un attimo dopo lo 0-2. Se il Napoli fosse riuscito a congelare per 10 minuti la gara, probabilmente l'avrebbe portata a casa".

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"Orsato è stato il regista di questa partita splendida, con le nuove direttive che ha dato. L'Inter ha avuto diversi episodi nell'area di rigore del Napoli che in un altro tempo sarebbero stati come minimo rivisti. Il gol del 2-2 di Thuram arriva con Rrahmani a terra davanti alla porta, e nessuno l'aveva toccato: l'anno scorso sarebbe stato interrotto il gioco. Se riesci veramente ad arbitrare e a dare sempre la sensazione di essere equanime, comportandoti allo stesso modo, questo ci farà guadagnare tantissime partite splendide, come quella di oggi".