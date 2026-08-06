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Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, si è soffermato sulla posizione di Benjamin Pavard, dato per sicuro partente dall'Inter dopo il rientro dal prestito al Marsiglia ma ancora a disposizione di Chivu, che lo ha schierato da titolare anche nel derby amichevole contro il Milan di ieri: "Ha giocato bene anche Pavard, che guadagna troppo per essere la seconda riserva nel ruolo — oggi lo è — ma stenta a trovare un amatore che liberi l'Inter dal fardello del suo ingaggio: se lo stallo prosegue, finirà per restare".