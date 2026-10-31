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Milan e Inter si giocano a San Siro il primo derby della stagione, che può già dare verdetti importanti in classifica. Queste le considerazioni di Paolo Condò:

"Mi piace vedere una mossa tattica in queste partite, presuppone la voglia di sorprendere l'avversario. L'Inter sta avendo in questa stagione secondi tempi migliori dei primi. Sembra una mossa per vincere alla distanza, per prendere tempo".

Skysport

"Le rimonte dell'Inter? Stiamo parlando di una squadra che ha fatto 8 vittorie e 1 pareggio. In un paese come il nostro, colpiscono i gol presi. Negli ultimi 10 anni, l'Inter è arrivata 8 volte davanti al Milan, c'è una supremazia chiara, ma i rossoneri devono trarre forza dagli ultimi derby. Il derby, quando sei in un periodo di sofferenza, può permetterti di riscattare con una giocata di tirarti molto su. Il nuovo stadio? Molto bello, ma non capisco perché si debba abbattere San Siro. Sarebbe potuto diventare perfetto per eventi come calcio giovanile e femminile".

(Fonte: Sky Sport)