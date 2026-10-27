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Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Paolo Condò ha commentato la vittoria del Pallone d'Oro da parte di Harry Kane:

"C'erano sei giocatori che potevano vincere il Pallone d'Oro e dunque rispetto profondamente la vittoria di Kane, anche se non l'ho messo sul mio podio. E' un grande campione che ha sfruttato il fattore età, visto che probabilmente era la sua ultima occasione. Considero Mbappé il giocatore più forte del mondo da quando Messi è andato in America e non ha mai vinto il Pallone d'Oro per una serie di fattori".

"Comincio ad avere la paura che Mbappé possa chiudere la carriera senza vincere il premio, visto che sta venendo fuori una generazione di fenomeni, da Yamal a Olise a Doué. Sarebbe disturbante. La storia di Kane è commovente e mi tolgo il cappello di fronte alla sua frase sui social".