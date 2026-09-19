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Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato del big match della quinta giornata di Serie A tra Roma-Inter. Una gara importante per entrambe che arriva prima della maxi sosta per le nazionali. "Roma-Inter di questo pomeriggio è un partitone che ovviamente non risolverà niente, ma indicherà molto. Nel romanzo della stagione calcistica, è l’appuntamento perfetto per chiudere la prima parte: dopo questo weekend, infatti, tornano in scena le nazionali, e lo faranno per ben tre settimane".

"Si tratta di una variazione intelligente del calendario internazionale, che sino all’anno scorso prevedeva due settimane di pausa a settembre, ottobre e novembre, per un totale di 6. I club hanno ottenuto l’accorpamento delle prime due pause, ferma restando la terza, e il compromesso di togliere una settimana (lo schema è 3 più 2 lì dove prima era 2 più 2 più 2) è ripagato dalla possibilità, preziosa per i c.t., di lavorare con i giocatori per un periodo più lungo".

(Corriere della Sera)