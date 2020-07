La Juve fa gli auguri a Conte: i tifosi bianconeri prendono d’assalto il tweet e si dividono

51 anni oggi e un passato ella Juventus che non potrebbe rinnegare neanche volesse. Ad Antonio Conte non sono arrivati solo gli auguri dell’Inter, ma anche quelli della società bianconera. Un semplice tweet con un buon compleanno a che ha diviso i tifosi bianconeri.

Quasi cinquemilalike e 900 retweet per il post della società juventina e tanti commenti dei sostenitori, non proprio gentilissimi nei confronti del tecnico nerazzurro. Se c’è chi lo ha difeso, sottolineando che non si può dimenticare cosa ha fatto per la Juve, di contro c’è chi invece gli ha dato contro: “Toglietegli la stella”, hanno scritto. “Questo è il titolo più bello da quando te ne sei andato”, “i soldi fanno dimenticare tutto”, “non lo stimo più ma non dimentico quello che ha fatto per la Juve”. “Ma non sarai mai veramente interista neanche dopo cento anni all’Inter”, c’è chi conclude.