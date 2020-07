Inter, Conte ha già contattato Junior Firpo? Repubblica smentisce: “Nessuna conferma”

Il Barcellona non intende mollare la presa per Lautaro Martinez: i blaugrana, che non possono e non intendono pagare i 111 milioni di euro richiesti dall’Inter, hanno presentato un’offerta che comprende il cartellino di Junior Firpo. In Spagna ne sono convinti: il club nerazzurro si sarebbe convinto delle qualità dell’esterno di origini dominicane (e della valutazione data dai catalani), tanto che Antonio Conte in persona avrebbe già parlato con il giocatore. Uno scenario smentito però da Repubblica: “Dalla stampa catalana rimbalza l’indiscrezione secondo cui Conte avrebbe già contattato l’esterno sinistro Junior Firpo, possibile contropartita per portare il Toro a Barcellona. Nessuna conferma“.