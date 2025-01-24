"Ci sono tutti gli astri che si stanno preparando per una riapertura del campionato", spiega De Paola

Matteo Pifferi
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VIDEO FCIN1908 / Napoli-Juve: "Sai che tifosi Inter tiferanno Juve?". Chiellini se la ride

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così di Napoli-Juventus:

Kolo Muani
Getty Images

"E' la sfida tra il leone e il mamba. Il leone è Conte, il mamba è Motta, che può colpire all'improvviso e lasciare stecchito anche il leone. Ci sono tutti gli astri che si stanno preparando per una riapertura del campionato. Sulla carta non c'è partita, è favorito Conte, ma quello che rende bello il calcio è che non puoi sederti sugli allori".

Il duello Yildiz-Neres, chi lo vince?

"Io preferisco però Neres. L'esplosione che ha avuto, anche per scavalcare Kvara, Yildiz non l'ha ancora avuta".

Conte in conferenza

Atalanta v Napoli - Serie A

Anguissa contro Thuram, su chi punta?

"Anguissa. E' un ragazzo anche sensibile, è qualcosa che dà una spinta in più. E' il giocatore più in forma del campionato".

Locatelli vs Lobotka:

"Locatelli non è quello che ti fa fare la differenza, è vero. Quindi scelgo Lobotka. Locatelli però è rinato con Motta".

Kolo Muani o Lukaku?

"Sarà Kolo Muani il mamba che può colpire il Napoli".

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