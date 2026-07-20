«È stato lampante. Al Mondiale il VAR ha funzionato senza problemi e chiedevo a Marelli (esperto arbitrale di DAZN che il tecnico ha incontrato negli studi durante la sua partecipazione al tavolo dei commenti per la finale della Coppa del Mondo.ndr) perché in Italia non è così». Antonio Conte ha parlato di arbitraggi dopo la finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna.

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E ha aggiunto: «Chiedevo perché in Italia diventa veramente difficile, bisogna fermarsi ad ogni situazione uno-due minuti. Al Mondiale hanno preso decisioni velocissime e spero che da questo Mondiale il campionato possa prendere qualcosa di positivo. Inutile negarlo, non rimaniamo contenti di tante situazioni che accadono. Di come si impiega il VAR, dalle interpretazioni che vengono date. Questo torneo ha dato l'esempio, la tecnologia aiuta, deve essere usata in maniera corretta e veloce e tutti siamo più tranquilli. Gli arbitri del Mondiale sono stati bravissimi. Anche l'annullamento del gol di Torres è arrivato in pochi secondi. In Italia avremmo aspettato minuti e comunque ci sarebbero stati problemi. Invece il gol è stato annullato in pochi secondi».

(Fonte: DAZN)