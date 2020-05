Inter, Conte torna a insistere per Vidal: il suo arrivo può dipendere… da Eriksen

Antonio Conte insiste: vuole Arturo Vidal. Il tecnico dell’Inter ha fatto più volte il nome del suo pupillo per rinforzare il centrocampo, ma le idee della società sembrano andare in altre direzioni. Un assist, secondo Tuttosport, può arrivare da Eriksen:

“Se Eriksen tornerà a fare l’Eriksen anche in nerazzurro, imponendosi ed esplodendo definitivamente, allora chi potrà guadagnarci non saranno solo la squadra e Conte, ma anche la società che potrà ragionare su un mercato diverso. Già, perché Beppe Marotta e Piero Ausilio da tempo stanno valutando pro e contro, economici e tecnici, di vari profili a centrocampo: dai super sogni Pogba e Milinkovic-Savic, ai giovani talenti italiani Tonali e Castrovilli.

Piacciono tutti, ma è evidente che se il “triangolo” Barella-Brozovic-Eriksen, con alla spalle un elemento come Sensi, dovesse trovare la quadra e diventare un’arma dell’Inter dei prossimi mesi, a quel punto il club avrebbe minore esigenza di investire in un top player a centrocampo che, inevitabilmente, toglierebbe spazio a uno dei “titolarissimi”. Anche per queso, Conte è tornato a battere il ferro per il suo pupillo Vidal, giocatore che non costerebbe molto e che migliorerebbe comunque il centrocampo senza per forza togliere minuti agli altri“.