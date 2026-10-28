La Federcalcio spagnola ha decretato "la sospensione delle 24 partite della prima eliminatoria della Coppa del Re"

Gianni Pampinella
mazzola

VIDEO FCIN1908 / Funerali Mazzola, l'uscita del feretro tra gli applausi dei tifosi

Train Crash Between Madrid And Seville
Getty Images

La Federcalcio spagnola, "come segno di rispetto e solidarietà verso tutte le vittime del tragico incidente ferroviario" di Toledo, ha decretato "la sospensione delle 24 partite della prima eliminatoria della Coppa del Re prevista questa sera" e, quindi, il loro rinvio. A breve la Federcalcio - si legge in una nota - "informerà sulla nuova pianificazione del torneo e sugli orari definitivi delle partite posticipate".

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