La Federcalcio spagnola ha decretato "la sospensione delle 24 partite della prima eliminatoria della Coppa del Re"
VIDEO FCIN1908 / Funerali Mazzola, l'uscita del feretro tra gli applausi dei tifosi
La Federcalcio spagnola, "come segno di rispetto e solidarietà verso tutte le vittime del tragico incidente ferroviario" di Toledo, ha decretato "la sospensione delle 24 partite della prima eliminatoria della Coppa del Re prevista questa sera" e, quindi, il loro rinvio. A breve la Federcalcio - si legge in una nota - "informerà sulla nuova pianificazione del torneo e sugli orari definitivi delle partite posticipate".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Venezia-Inter, le formazioni UFFICIALI: con Bonny c'è Thuram! Sucic e Stankovic titolari
Interviste
Chivu: "Thuram? Chi sta bene gioca, non sottovalutiamo nessuno! Vi dico perché Stankovic dal 1'"
Ultima ora
Zenga critico: "Guardavo le nuove divise Inter: non mi piacciono assolutamente! Non c'entrano con..."
Infortuni
Sky - Milan, preoccupazione verso il derby: 4 assenze certe e tre big in dubbio, le ultimissime
News Inter Under 23
Rinascita Zuberek: ottobre magico, oro per l'Inter U23. Ma può giocare in Prima Squadra? Cosa dice il regolamento
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti