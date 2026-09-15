Il Genoa di Daniele De Rossi trova finalmente la vittoria e, ai sedicesimi di Coppa Italia, batte il Sudtirol: ora l'Inter

Marco Macca
Vitiello

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Il Genoa di Daniele De Rossi trova finalmente la vittoria, dopo l'inizio difficile in campionato (un solo punto in quattro partite) e, ai sedicesimi di Coppa Italia, batte il Sudtirol.

De Rossi

Dopo il primo tempo chiuso senza reti, il gol decisivo arriva nel finale di partita, precisamente all'87' grazie a Vasquez, che scongiura così i tempi supplementari.

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Grazie a questa vittoria, il grifone vola agli ottavi di finale della competizione, dove affronterà l'Inter di Chivu campione in carica.

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