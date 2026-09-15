Il Genoa di Daniele De Rossi trova finalmente la vittoria e, ai sedicesimi di Coppa Italia, batte il Sudtirol: ora l'Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il Genoa di Daniele De Rossi trova finalmente la vittoria, dopo l'inizio difficile in campionato (un solo punto in quattro partite) e, ai sedicesimi di Coppa Italia, batte il Sudtirol.
Dopo il primo tempo chiuso senza reti, il gol decisivo arriva nel finale di partita, precisamente all'87' grazie a Vasquez, che scongiura così i tempi supplementari.
Grazie a questa vittoria, il grifone vola agli ottavi di finale della competizione, dove affronterà l'Inter di Chivu campione in carica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Inter Under 23
Serie C, pagelle Crotone-Inter U23: Mancuso, gol da applausi. Lavelli, finalmente!
Live
Serie C, Crotone-Inter U23 0-2 risultato finale: Mancuso-Lavelli, i nerazzurri rialzano la testa
Interviste
De Rossi: "Chivu? La gente dà per scontato, ma l'anno scorso con l'Inter ha fatto una roba che..."
Ultima ora
Compagnoni sentenzia: "Martinez, errore col Real brutta figura planetaria: ma quello di ieri è..."
Ultima ora
FCIN1908 - Supercoppa, dove si giocherà Inter-Lazio? Tutte le ipotesi. E un'offerta in arrivo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti