Dopo il Genoa, avanza anche la Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia: la squadra di Paolo Vanoli batte il Pisa al Franchi per 3-0
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Dopo il Genoa, avanza anche la Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia: la squadra di Paolo Vanoli batte il Pisa al Franchi per 3-0. A decidere la gara sono le reti di Pellegrino, Gnonto e Pedro Goncalves: ora sulla strada dei Viola c'è il Napoli.
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