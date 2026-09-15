Dopo il Genoa, avanza anche la Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia: la squadra di Paolo Vanoli batte il Pisa al Franchi per 3-0

Marco Astori
Robinson del Monza

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Dopo il Genoa, avanza anche la Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia: la squadra di Paolo Vanoli batte il Pisa al Franchi per 3-0. A decidere la gara sono le reti di Pellegrino, Gnonto e Pedro Goncalves: ora sulla strada dei Viola c'è il Napoli.

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