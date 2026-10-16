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Possibile rivoluzione in ottica Coppa Italia: la Lega Serie A starebbe valutando un cambio del format della competizione. Lo rivela oggi La Gazzetta dello Sport: "Coppa Italia, nuovo format in vista? La Lega Serie A infatti sta valutando novità per quanto riguarda il torneo a partire dalla stagione 2027/28. Nell'assemblea dei club andata in scena oggi sono stati analizzati "potenziali cambi di format della Coppa Italia, in vista del nuovo bando sui diritti televisivi della competizione".

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Al termine dell'annata in corso, infatti, scadrà il contratto da 56 milioni di euro annui con Mediaset per la trasmissione delle gare in chiaro: un accordo che la Lega punta a rivedere al rialzo nella prossima asta, cercando di ravvivare un torneo spesso al centro delle polemiche. L'obiettivo è quello di ampliare il numero delle partecipanti, in particolare: c'è infatti l'intenzione di allargare il numero delle squadre di Serie C che entrano nel torneo.

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Ma non solo, perché allo studio c'è anche un ritorno al passato, ovverosia una prima fase a gironi per quanto riguarda la parte iniziale della competizione. Un format che è stato utilizzato l'ultima volta nel 2004/05, prima che venisse introdotto l'attuale sistema di gare ad eliminazione diretta fin dai turni preliminari. Una decisione tuttavia non è stata ancora presa, ma continueranno le analisi nei prossimi mesi".