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Emergenza in casa Inter, che ha ai box quattro pedine importanti: Lautaro, Stones, Jones e Pavard. Domani a Bologna si riducono quindi le scelte di Cristian Chivu in ottica formazione.

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In porta Martinez rimane favorito su Provedel, in difesa giocheranno Bisseck, Akanji e Bastoni viste le assenze. Secondo Sky Sport, Chivu vorrebbe far riposare Calhanoglu in mezzo: sono pronti Barella, Zielinski e Sucic, con Stankovic che scalpita.

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Sulle fasce si va sulla certezza Diouf a destra, a sinistra Dimarco è favorito su Carlos Augusto, che dovrà dare una mano sia come braccetto che come quinto e che quindi può entrare dopo. In attacco con Thuram se la giocano Bonny e Pio Esposito col secondo leggermente favorito.

La probabile formazione: