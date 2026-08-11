Dodici anni in cui ha legato il suo nome alla storia dell'Inter, dodici stagioni per lasciare un'impronta indimenticabile nei cuori dei tifosi nerazzurri, un difensore roccioso ed esplosivo, che portava in campo grinta e concentrazione: Ivan Ramiro Cordoba ha vissuto anni indimenticabili con la maglia dell'Inter, con cui ha collezionato 455 presenze, che lo collocano al decimo posto nella classifica dei giocatori con più gare disputate nella storia del Club, e conquistato 15 trofei.

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Primo giocatore colombiano nella storia dell'Inter, Cordoba è arrivato a Milano nel gennaio del 2000 e si è subito ritagliato uno spazio importante nella difesa nerazzurra grazie alle sue qualità: un centrale difensivo rapido, veloce ed esplosivo, che nel corso degli anni si è affermato come esempio di leadership in campo e nello spogliatoio, e che non faceva mancare il suo contributo anche nell'area avversaria grazie al suo tempismo, come testimoniano i 15 gol realizzati con la maglia nerazzurra.

Fonte: Instagram Cordoba

Nel 2005, quando l'Inter vince la Coppa Italia, è lui ad alzare il trofeo da capitano: quella Coppa è stata la prima da interista dell'ex difensore colombiano, il primo trionfo messo in una bacheca che nelle stagioni successive ha arricchito con 5 Scudetti, 3 Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per Club. Una carriera che lo ha visto protagonista assoluto anche con la maglia della Colombia, con cui ha conquistato una storica Coppa America nel 2001 segnando il gol decisivo in finale contro il Messico.

Nel giorno del suo 50° compleanno, a Ivan Ramiro Cordoba vanno i migliori auguri da parte del Club e di tutto il mondo nerazzurro.