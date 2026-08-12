Dopo diversi mesi di trattative, il club brasiliano del Corinthians ha annunciato di aver abbandonato il progetto per il rinnovo del contratto dell'attaccante olandese Memphis Depay, in scadenza il 31 luglio, per motivi finanziari.

Il miglior marcatore di sempre della nazionale olandese ha reagito duramente, accusando la dirigenza del club di "non rispettare" un precedente accordo che prevedeva la scadenza del suo contratto nel 2028. L'attaccante 32enne si era unito al Corinthians nel settembre 2024, dopo una carriera in Europa con PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lione e Atlético Madrid.

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"Questa decisione è stata presa unicamente ed esclusivamente nell'interesse della salute finanziaria della nostra società, che richiede un rigoroso equilibrio e una gestione responsabile delle risorse disponibili", ha dichiarato il Corinthians in un comunicato stampa. (ANSA-AFP)