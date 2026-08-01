VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Parte con una vittoria la tournée asiatica dell'Inter. A Hong Kong i nerazzurri superano il Manchester City ai rigori dopo l'1-1 nei 90 minuti: dal dischetto decisivi i giovani Mosconi e Lavelli. "In principio fu Pavard, in chiusura i giovani Mosconi e Lavelli, lanciati da Cristian Chivu nella ripresa: l'Inter esce con il sorriso dal test di Hong Kong contro il Manchester City vincendo ai calci di rigore dopo l'1-1 ai regolamentari. Buoni segnali per i campioni d'Italia, in campo con la seconda maglia stile baseball: il gol di Pavard ha replicato al vantaggio in avvio di Mubama, in un primo tempo di alto livello da parte di entrambe le squadre", sottolinea il Corriere della Sera.

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"Occasioni da una parte e dall'altra, segnali promettenti da Stankovic jr. in regia e Dimarco sempre protagonista nelle azioni offensive del 3-5-2 interista, con Pio Esposito vertice offensivo, Barella capitano e Diouf esterno destro. Dopo la doppietta in Germania, il francese mostra qualche lacuna in fase difensiva contro gli esterni iper talentuosi e aggressivi di Enzo Maresca: l'adattamento richiede ancora tempo, soprattutto contro squadre del livello del City".

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"Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa l'Inter è costretta sulla difensiva. Chivu ruota i suoi uomini e inserisce tanti giovani: Mosconi, Lavelli, Bovio, Mayé, Topalovic. In porta staffetta tra Martinez e Provedel, entrambi protagonisti. Gli assalti del City non portano al gol del 2-1 e l'epilogo dei rigori sorride all'Inter: gol di Zielinski, Mosconi e Lavelli (errore di Frattesi), per il City tre penalty falliti con due legni e la parata di Provedel su Nico Gonzalez".

(Corriere della Sera)