Un anno fa intorno all'Inter aleggiava tanto malumore. La finale di Monaco aveva lasciato strascichi pesanti e l'arrivo in panchina di Chivu che aveva all'attivo appena 13 panchine in Serie A, aveva aumentato i dubbi. Un anno dopo i nerazzurri portano sul petto il tricolore e una Coppa Italia, il mondo capovolto.

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"Undici punti più del Napoli, secondo classificato e ventiquattro gol segnati più del Como, secondo miglior attacco del torneo. L’Inter di Cristian Chivu, che un anno fa era al debutto dall’inizio in una panchina di serie A, ha collocato l’asticella piuttosto in alto per tutte, ma anche per sé stessa. E per alzare il livello, anche in Champions, sta facendo un mercato coerente con le proprie ambizioni e anche con le esigenze di un ricambio necessario, dopo la partenza di un elemento chiave come Dumfries e gli addii di Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Frattesi", sottolinea il Corriere della Sera.

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"Non tutti i tasselli sono ancora al loro posto, ma i nerazzurri che debuttano domani alle 18.30 contro il Monza neopromosso a San Siro sembrano bene attrezzati per respingere l’assalto delle altre big. L’esperienza e la duttilità di Stones in difesa, il dinamismo e la tecnica di Jones in mezzo al campo e l’impatto di Spence sulla fascia (destra, ma all’occorrenza anche sinistra) sono un segnale al campionato, visto che nessuno dal 2019 è stato più in grado di fare il bis consecutivo dello scudetto. Ma anche all’Europa, dopo due finali in tre anni e dopo lo scivolone con il Bodo ai playoff: lo spettro di una decrescita del calcio italiano al di fuori dei confini va allontanato con più dinamismo e intensità, cercando di tenere alto il ritmo della lotta scudetto fin da subito per arrivare alle sfide chiave di Champions di gennaio e febbraio con un tesoretto di punti".

(Corriere della Sera)