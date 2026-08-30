Un tempo a testa, con un mix di sensazioni che si mescolano e si intrecciano e un risultato tutto sommato giusto tra Padova e Verona

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Raiola: "Stiamo lavorando su giovani per l'Under 23. Cocchi? Valutiamo se..."

Un tempo a testa, con un mix di sensazioni che si mescolano e si intrecciano e un risultato tutto sommato giusto. La sentenza finale dice Padova-Verona 1-1 e, sommando quanto visto nei due tempi, è il risultato che fotografa al meglio i 90 minuti. Apre così il Corriere della Sera il suo racconto su Padova-Verona. Esordio da titolare per Matteo Cocchi, in prestito dall'Inter.

"Dall'ennesimo pallone recuperato nasce l'1-0. Cross dalla sinistra di un ottimo Cocchi ed è Edmundsson ad anticipare Carissoni battendo l'incolpevole Leali. Un vantaggio meritato, per quanto visto in campo. Il Verona prima sbanda e rischia l'inferiorità numerica per un fallo su Caprari lanciato a rete revisionato dal Var, poi reagisce con rabbia e spinge furiosamente nella fase finale del primo tempo.

Padova, fino al rigore ingenuo Cocchi MVP assoluto

L'equilibrio sembra resistere, ma la partita resta aperta, anche nella sostanza oltre che nella forma. E il Verona sfrutta l'episodio per invertire la rotta: Compagnon salta Cocchi, sin lì il migliore dei suoi, fallo ingenuo e calcio di rigore che Sarr trasforma con una splendida esecuzione all'incrocio dei pali"

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