Un tempo a testa, con un mix di sensazioni che si mescolano e si intrecciano e un risultato tutto sommato giusto. La sentenza finale dice Padova-Verona 1-1 e, sommando quanto visto nei due tempi, è il risultato che fotografa al meglio i 90 minuti. Apre così il Corriere della Sera il suo racconto su Padova-Verona. Esordio da titolare per Matteo Cocchi, in prestito dall'Inter.

"Dall'ennesimo pallone recuperato nasce l'1-0. Cross dalla sinistra di un ottimo Cocchi ed è Edmundsson ad anticipare Carissoni battendo l'incolpevole Leali. Un vantaggio meritato, per quanto visto in campo. Il Verona prima sbanda e rischia l'inferiorità numerica per un fallo su Caprari lanciato a rete revisionato dal Var, poi reagisce con rabbia e spinge furiosamente nella fase finale del primo tempo.

L'equilibrio sembra resistere, ma la partita resta aperta, anche nella sostanza oltre che nella forma. E il Verona sfrutta l'episodio per invertire la rotta: Compagnon salta Cocchi, sin lì il migliore dei suoi, fallo ingenuo e calcio di rigore che Sarr trasforma con una splendida esecuzione all'incrocio dei pali"