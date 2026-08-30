GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così l'operato di Fabio Paratici alla Fiorentina dopo la sconfitta di ieri.

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"Non è che Paratici senza Marotta da solo non è questo granché? Questo dice la storia di Paratici. Una cosa è sicura: se tu pensi di costruire una squadra prendendo undici talenti, ti dimentichi che Maradona e Platini non hanno mai giocato insieme, come Messi e Ronaldo. Se tu pensi di far giocare insieme Atta, Gudmundsson e Mastantuono non vai da nessuna parte".