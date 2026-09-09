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Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, è tornato sulla sconfitta dell'Inter sul campo del Real Madrid: "È molto difficile fare un'analisi della partita di ieri perchè è stata incredibilmente sorprendente.

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Non mi aspettavo che una squadra di Mourinho concedesse così tanto spazio per far concludere gli avversari, l'Inter è stata dominante soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo il Real Madrid poteva veramente dilagare. Queste sono partite che ti danno la possibilità di crescere perchè hai provato a fare delle cose: sono sicuro che, se fossero stati gli ottavi o i quarti, Chivu e Mourinho non avrebbero permesso alla squadra di concedere così tanto. Credo sia stata una partita che ha insegnato tanto e entrambe le squadre".