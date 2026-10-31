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Negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha fatto quest'analisi prima del fischio d'inizio del derby tra Milan e Inter:

"Il derby è speciale. Mi piace la mossa di Chivu, è legata anche alle partenze, oggi non può permettersi una partenza come le altre e si affida così alla certezza, forse gli altri non hanno dato le giuste garanzie. Thuram cercherà di allungare la difesa del Milan per far sì che i centrocampisti possano ricevere palla in una certa maniera. Secondo me è una possibilità che potrebbe ripetersi per la Champions League".

"Dal Milan mi aspetto una gestione migliore dei momenti critici. A un certo punto sembra che perda sicurezza e concentrazione. E' una partita importante perché scivolare a -10 dopo 10 partite porterebbe a una situazione difficile. Hanno fatto vedere belle cose, ora devono riuscire a non farci vedere cose brutte".

(Fonte: Sky Sport)