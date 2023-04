Costacurta: “Juve-Inter partita brutta. Brozovic nervoso per l’esplosione di Calhanoglu”

"Non mi sono divertito a dire il vero, non c'è stata una squadra che meritava chiaramente di vincere. Dopo il gol la tensione di è allentata un po', anche se poi è sfociata nella rissa finale. Brozovic? Anche lui ha visto che chi è entrato al suo posto ha fatto meglio. Calhanoglu ha dato una visione diversa di quel ruolo. Forse il nervosismo di Brozovic viene dal fatto che chi ha giocato in quel ruolo ha fatto innamorare tutti".